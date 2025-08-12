Olay, Sungurlu İlçesi Ekmekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haceli Ş.’ye ait evin eklentileri olan tandırlık, garaj ve depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Sungurlu ve Alaca Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS