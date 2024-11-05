Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birim Sorumlusu Büşra Denli, ilçe genelinde organ bağışının önemine dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla esnafları ziyaret ederek eğitim verdi.

Esnaflar, organ bağışı konusunda bilgi almanın kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, halkın bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladılar. "Bir gün herkesin veya ailesinden birinin organ bağışına ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız," diyen esnaflar, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerde, tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların önemine dikkat çekiliyor. Organ bağışının hayat kurtarıcı etkisine vurgu yapan Denli, "Her bağış yeni bir hayattır" diyerek vatandaşları organ bağışına teşvik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da organ naklinin caiz olduğunu ve organ bağışının insanın insana yapabileceği en büyük yardımlardan biri olarak tanımlandığını belirterek, bu konuda toplumsal bilincin artması gerektiğini ifade ediyor.

Editör: İHA AJANS