Sungurlu Belediyesi tarafından ilçenin sosyal ve sportif yaşamına katkı sağlamak amacıyla planlanan ‘Çorum FK Sokağı Projesi’nde sona gelindi. İlçeye yeni bir yaşam alanı kazandırması hedeflenen projede, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılması planlanan açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Belediye ekipleri tarafından sokakta altyapı, çevre düzenlemesi, zemin ve estetik uygulamalar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekipler, projenin belirlenen tarihe yetiştirilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçeye değer katacak projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, “Çorum FK Sokağı’nı hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, şehrimizin sosyal ve sportif kimliğini yansıtan güzel bir yaşam alanı olarak planladık. İnşallah 30 Ağustos’ta açılışını gerçekleştirerek bu güzel alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Sungurlu’nun sosyal yaşamına hareketlilik kazandırması beklenen Çorum FK Sokağı’nın, vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği modern ve özgün bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.