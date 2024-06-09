Belediye Başkanı Dere beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ve diğer yetkililerle Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu'nun ev sahipliğinde küçük sanayi sitesinde kahvaltı yaptılar.

Kahvaltının ardından sanayi sitesinin büyütülmesi amacıyla yapılması planlanan dükkânların yeri için Başkan Dere ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

Muhsin Dere, “Ziyaretimiz esnasında bizi güleryüzle karşılayan tüm esnafımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. En kısa süre içerisinde, sanayi sitemizi büyütmek ve yeni dükkanlar yapmak hususunda çalışmalara başladığımızı belirtmek istiyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi