Bayramlaşma programı, Kent Park Kafe’de büyük bir katılımla yapıldı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu bayramlaşma programı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, katılımcılara hitap ederek, bayramın anlam ve önemine değindiler ve tüm Sungurlulu vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ettiler.
Ayrıca, bu özel günde başta şehit aileleri, kahraman gaziler ve tüm vatandaşlar olmak üzere, bayramın toplumu kucaklayarak huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle bayramlaşma programı sona erdi.

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Editör: KEMAL YOLYAPAR