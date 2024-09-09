Fatih Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde hizmete giren Öğretmenim Kitap ve Kafe için açılış programı düzenlendi. Yapılan duanın ardından kurdele kesilmesiyle hizmete girdi. Belediye Başkanı Muhsin Dere, yeni işletmenin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu. 

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İşletmeci Hüsamettin Karslı, böyle bir işletmeyi ilçeye kazandırmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. İşyerlerin de kırtasiye ve kafe olarak hizmet vereceklerini belirten Karslı, her türlü kırtasiye ürünlerinin yanı sıra, kafelerinde de soğuk ve sıcak içeceklerle müşterilerini ağırlayacaklarını söyledi. 
Açılışa Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Mehmet Yetik, Ahmet Haşim Özsaray, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Editör: HABER MERKEZİ