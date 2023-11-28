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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 5378 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda denetimi yapılan Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO binasına TSE tarafından belirlenen Erişilebilirlik kriterlerini büyük oranda sağladığı ve tespit edilen eksiklikleri giderdiği için Vali Yardımcısı başkanlığında toplanan komisyon tarafından ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen programda hazırlanan Erişilebilirlik Belgesi İl Müdürü Türcay Aksoy tarafından Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı ve Prof. Dr. Selen Özakar Akça'ya teslim edildi.

Açıklamada, yapılan çalışmada emeği geçen çalışanlara teşekkür edildi.