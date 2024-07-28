Sungurlu Belediyesi’ne ait tesiste çalışma başladı. Belediye Başkanı Muhsin Dere, geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi Ankara-Samsun karayolu kenarında bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkında incelemelerde bulunmuş, vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi için düzenleme yapılması için talimat vermişti. Kahve Otağı konseptinde yenilenmesi yönünde karar verilen sosyal tesiste tadilat çalışmaları başladı. Vatandaşların uğrak noktalarından olan sosyal tesis yapılan düzenlemeler sonrası yeniden faaliyetlerine başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımız sosyal tesislerinden Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi parkı kafeteryamız yenileniyor. 23.07.2024 tarihi itibariyle tadilata alınacak olan tesisimiz kısa bir süre içerisinde Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi ‘’Kahve Otağı’’ olarak hizmetlerine başlayacak. Tüm kahve ve sıcak soğuk içecek çeşidinin sunulacağı tesisimizde self servis uygulaması hayata geçirilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi