İclal Turizm ile hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Ulu Cami önünde uğurlama programı düzenlendi. Uğurlama programına Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı adayları burada aile yakınları ve vatandaşlar tarafından dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlandı. Hacı adaylarının uğurlama sırasında yakınları ile vedalaşırken oldukça duygusal anlar yaşandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, “Başkan Yardımcılarımız Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik ile birlikte kutsal topraklara gidecek olan Hac kafilesi için düzenlenen programa katıldık. Program sonrası Hac vazifesini yerine getirecek hemşehrilerimizi dualarla uğurladık. Yüce Allah; ibadetlerini makbul, dualarını kabul eylesin İnşallah.” dedi.

Firma yetkilisi Haydar Özçalık, “İnşallah kazasız, belasız güzel bir Hac dönemini geride bırakarak yurda döneriz. Tüm hacı adaylarımızı sağ salim Hac vazifelerini yerine getirerek sizlere sağ salim kavuştururuz. Allah ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul eylesin.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ