Tirkeş köyünden Ali Baysa'ya ait 3 ton arpanın tonu 7,710 TL'den, Süleyman Dökmetepe'ye ait 8 ton arpanın tonu 7,230 TL den, Arslan Çoruk'a ait 3 ton arpanın tonu 7,595 TL'den, Mehmet Çataloğlu'na ait 4 ton arpanın tonu 7,705 TL'den, Ali Zeyrek'e ait 13 ton arpanın tonu 7,775 TL'den, Cemalettin Baysa'ya ait 3 ton arpanın tonu 7.440 TL'den ve Ali Yördem'e ait 6 ton arpanın tonu 7,590 TL'den satıldı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, “2023-2024 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, çiftçi ve esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamalarını nasip etmesini dilerim” dedi.

Editör: İHA AJANS