Başkan Dere, "Hilal Kart" projesini hayata geçirmek için Belediye Meclisi'nde karar aldıklarını belirtti.

Muhsin Dere, "Hilal Kart uygulamamızın ilk adımı olan ‘ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim yardımı’ için başvurular başlıyor. Sungurlumuz da ikamet edip ilçemiz dışında üniversite okumaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz 9-21 Eylül tarihleri arasında eğitim yardımından faydalanabilmek adına, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurularını gerçekleştirebilirler. Gerekli belgeler Belediyemiz web sayfasında paylaşılacaktır. Gerekli değerlendirmelerin ardından eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimize ‘Hilal Kart’ aracılığıyla nakdi yardım sağlanmaya başlanacaktır. Bu vesileyle, üniversitelere yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR