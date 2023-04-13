Gençlik Merkezinde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iftar programı yoğun geçti. İftar öncesi manevi danışman Muhammet Fatih eşliğinde gençlerle hasbihal etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, “Bu yıl daha geniş katılımlı bir program yaparak Merkezimizde eğitim veren eğitmenleri ve aileleri ile birlikte kursiyer gençlerimiz ve üniversiteli gençlerimizi de ağırladık. Programa katılan İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş'a, manevi danışman Muhammed Fatih Yılmaz hocaya, programda emeği geçen gençlik merkezi personeline, İngilizce, Ebru, Resim, İşaret dili, Müzik, Türkçe, Matematik eğitmenlerine ve katılan ailelere ve gençlere teşekkür ederim” dedi.