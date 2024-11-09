Sungurlu'ya bağlı Salman Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi.

Taner K. yönetimindeki 35 AOU 473 plakalı otomobil ile Murat K. (43) yönetimindeki 06 ABN 63 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Rümeysa K. (4), Büşra Nur K. (10), Abdullah K. (12), Mustafa K. (13), Sevim K. (44), Feyzullah A. (56) ve Başal K. (62) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.