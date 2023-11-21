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Kaza Ankara - Samsun karayolu 19.kilometrede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Alican Eker idaresindeki 19 TA 357 plakalı otomobil iddiaya göre bir anda bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Dursun Karatekin yönetimindeki 06 DK 6119 plakalı minibüs ise duran otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs yola devrilirken kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Arap İpek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Ankara Samsun karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.