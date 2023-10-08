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Sungurlu’da 200 gramı 7 TL'den satılan ekmek, yarından itibaren 300 gram olarak 10 TL’den satılacak.

Kalifiye eleman yetersizliğinden dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen fırıncılar, gramaj yükselterek ve aynı zamanda işçiliği düşürerek, yeterli ekmeği üretmek istediklerini odalarına bildirdiler.

Normal şartlarda 300 gram ekmeğin 10.50 TL olması gerektiğini söyleyen fırıncılar, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda alınan kararla ekmeğin 10 TL’den satacakların ifade ettiler.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İlhan Ambarkütükoğlu’da, alınan kararın uygun olduğunu, Pazartesi gününden itibaren 300 gram ekmeğin 10 TL’den satılacağını duyurdu.