Sosyal medyada hızla yayılan övgü dolu paylaşımlar sayesinde, bol Antep fıstığı ve kadayıf içeren lüks "Dubai Çikolatası", market raflarında tükeniyor.

İçerisinde bol miktarda Antep fıstığı ve kadayıf bulunan "Dubai Çikolatası", sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı.

Lezzeti ve lüks içeriğiyle dikkat çeken bu çikolata, özellikle tatlı severler arasında hızla yayılırken, marketlerdeki stoklar da hızla tükeniyor.

Hem lezzeti hem de dikkat çekici sunumuyla tüketicilerin ilgisini çeken çikolata, kısa sürede Türkiye'deki tatlı severlerin gözdesi haline geldi.

Editör: Haber Merkezi