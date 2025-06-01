Sungurlu Belediyesi tarafından dikilen ağaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce geçtiğimiz haftalarca tahribata uğratılmıştı. Şimdi ise farklı noktalarda bulunan kamelyalar, banklar ve çöp kovalarının tahribata uğratıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Milli servetlerimize sahip çıkalım. Daha temiz bir Sungurlu için şehrimizin farklı noktalarına konuçlandırdığımız çöp kovaları ve çöp konteynerleri; bununla birlikte parklarımızda ve sosyal tesislerimizde bulunan bank ve kamelyalar tahribata uğratılıyor.

Siz değerli hemşehrilerimizden yapılan çalışmalara sahip çıkmanız hususunda destek rica ediyor; oluşan zararın müsebbiplerinden karşılaşacağını ilanen duyuruyoruz. Unutmayalım; Sungurlu bizim evimiz” ifadelerine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi