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Merhum MHP Kurucu Genel Başkanı ‘Başbuğ’ lakabı ile anılan Alparslan Türkeş’in kızı olan İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun dileklerini sundu. Şahiner’den ilçe ve belediye çalışmaları ile ilgili bilgi alan Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, örnek belediyecilik anlayışıyla yapılan başarılı çalışmalar için kendisini tebrik etti.



Nazik ziyareti için Türkeş’e teşekkür eden Abdulkadir Şahiner “Sayın Vekilim teşrifleri ile bizi mutlu etti. Kendisinin yeri biz milliyetçiler için çok ayrıdır. Sevgili Başbuğ’umuzun evladı, hepimizin kız kardeşidir. Babasının sancağını gururla ve onurla taşıdığı için kendisiyle gurur duyuyoruz. Memleketimiz için canla başla çalışacağından ve devraldığı bayrağı daha da göklere çıkaracağından hiçbirimizin şüphesi yoktur” ifadelerinde bulundu.

Ziyaret akabinde İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Başkan Şahiner’e Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan ederken; Başkan Şahiner de Türkeş’e çeşitli hediyeler takdim etti.



Sungurlu Belediye Başkan Vekili Mesut Özsaray, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan, belediye meclis üyeleri Ali Keçelioğlu, İsmet Gülünay ve Ömer Taştemurlu ve çok sayıda partili ziyarete katılım sağladı.