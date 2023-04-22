Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği bu yılda devam etti. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, milletvekili adayları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bayramların toplum içerisinde kardeşlik duygusunu bütünlediğini, örf ve adetlerimizi yücelttiğini belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladıklarını dile getirdiler.