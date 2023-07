İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte başta Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canını feda eden şehitler için dua edildi.

“Şiir Sokak”ta etkinliğine Sungurlu, Çorum, Yozgat, Amasya, Samsun, Sivas, Ankara, Alaca ve Kırşehir’den şairler katıldı. Şair Can Kadir Doğualp ve eşi Hayriye Doğualp günler öncesinden hazırlıklara başladı. Cuma günüden itibaren misafirlerin gelmesiyle yufkalar, katmerler, çörekler, ayranlar, turşular, çeşit çeşit hazırlandı. Evin bulunduğu sokak araç trafiğine kapatılarak, her yer Türk Bayraklarıyla süslendi. Yerlere halı ve kilimler serilerek şairlerin ve misafirlerin oturması için hazırlandı. Sahne hazırlanırken, ses cihazları da kurularak otantik bir zemin ayarlandı.

Evsahibi Can kadir Doğualp’in konuşmasıyla başlayan programda, Kızıl Elma Derneği Başkanı Yasemin Meydan Yeşilhisar’ın konuşmalarının ardından yer sofraları kuruldu. Öğle yemeği olarak geleneksel hale gelen ve Türk mutfağının temel taşı olan bulgur pilavı, ayran, turşu, katmer, gözleme ve yufka ekmekler gelen tüm şairlerle birlikte izleyicilere ikram edildi. Programın sunuculuğunu Selahattin Ambarkütük yaparken, her şair ve ozan tek tek isimleri okunarak şiirlerini okudu.

Daha sonra halk ozanlarının atışmaları gerçekleştirildi. İlçenin sevilen yüzü İbrahim Armutcuoğlu namı diğer Karakelek, Serdar Kılıçgil ve Murat Erciyes arasında tatlı atışma yapıldı. Program arasında Bozok Üniversitesinden öğretim görevlisi ve Türk kültürünü ve Türk edebiyatı araştırıcısı Funda Çapan Özdemir Türk Edebiyatı, şiirler ve şairler ile şairlerin özellikleri hakkında bilgiler verdi. Amasyalı Ozan Fedai sazı ile renk katarken, program alanı Türkülerle, ezgilerle ve namelerle inledi. Etkinlik sonunda katılımcı tüm şairlere Bozok Edebiyat Kültür Sanat Derneği Başkanı Songül Yurdagül tarafından katılım plaketleri verildi. Hatıra fotoğrafları ve basılı kitapları olan şairler, diğer şairlere kitap hediyesi ile program sona erdi.

Etkinliğe katılan şairler ise şu şekilde açıklandı: “Can Kadir Doğualp, Songül Yurdagül, İbrahim Armutcuoğlu, Kemal Berk, Selahattin Ambarkütük, Murat Danlı, Sevda Doğan Karakaş, Leyla Yıldırım, Nermin Eker, Ozan Fedai, Nuh Ali Berk, Cesaret Berk, Melek Temel, Murat Erciyes, Şenol Şener, Rıza Doğangönül, Arzu Karademir, Dursun Ayer, İsmail Salman, Funda Çapan Özdemir, Salim Salman, Serdar Kılıçgil, Mehmet Ali Alay, Mustafa Ayvalı, Yasemin Meydan, Ferhat Öztürk”



