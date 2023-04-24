Kutlamalar ilk olarak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler yeni stadyumda devam etti.

Törende Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner çocukların ve halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci yaptı.



Program, daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile devam etti. Şiirler, ront gösterisi ve halk oyunları izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Törene Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.