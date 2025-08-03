Akçakent Mahalle Muhtarı Erhan Kışlalıoğlu tarafından Aileler ve çocuklar için özel olarak hazırlanan etkinlikte, açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatmak amacıyla Muhtar tarafından ilk defa bir açık hava sineması etkinliği düzenledi. Hem küçüklerin hem de büyüklerin keyif aldığı bu harika etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Akçakent Mahallesi Muhtarı Erhan Kışlalıoğlu yaptığı açıklamada; Seçim vaatlerimiz arasında söz verdiğimiz “Açık Hava Sinema” gösterimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hem çocukların hem de ailelerinin keyif alacağı harika bir sinema etkinliği düzenledik” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlara muhtarlık tarafından patlamış mısır ve limonata ikram edildi.

Muhabir: Haber Merkezi