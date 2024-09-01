Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sungurlu’ya yapılacak olan 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesini kapsayan projenin ihale ilanı yayınlandı.

Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/Ankara adresindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda 26 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak ihale saat 14.30’da başlayacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olan işle ilgili teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale ile tünel kalıp sistemi ile 364 adet konut inşaatı ve konvansiyonel kalıp sistemi ile 1 adet 4 dükkanlı ticaret merkezi, 1 adet cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu tutuldu. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak projenin 550 günde tamamlanması öngörülüyor.

Proje ile Manastır Mahallesine 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak.

Editör: Haber Merkezi