Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi'nde Çorum'u temsil eden ve normal sezonda mücadele ettiği 2.gruptan grup lideri olarak Play-Off'a kalma başarısı gösterip 1.Lig'e yükselme umutlarını güçlü şekilde sürdüren Sungurlu Belediyespor, Yozgat temsilcisi Sorgun Belediye ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Çorum ekibi ile 2.Lig 2.Grup'ta mücadele eden ve play-off grubuna yükselen Sorgun Belediyespor arasında yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak hazırlık maçı saat 14.00'te başlayacak.

İki takım da, play-off maçları öncesinde son eksiklerini görmek istiyor.

Editör: RIFAT KARA