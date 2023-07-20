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Sungurlu, savunma sanayii alanında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunda, Sungurlu kökenli, önceki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin çok büyük payının olduğunu da, gerek Sungurlu’da, gerekse Çorum’da hemen herkes biliyor.

Önceki gün Sungurlu’yu ziyaret eden Muhsin Dere, sevdalısı olduğu memleketinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, “Son iki yılda OSB’mizin geldiği aşamayı, savunma sanayii yatırımlarının son durumunu görmekten, Sungurlu’muzdaki birlikteliği müşahede etmekten çok mutlu oldum” dedi.

Sungurlu’nun yeni bir savunma sanayii üssü haline gelmekte oluşuna dikkat çeken De Bugün OSB ziyaretimizde bizlere eşlik eden, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük ile esnaf odası başkanlarına ve yatırımcı şirketlerin yöneticilerine teşekkür etti.

Muhsin Dere, “Bu güzel birliktelik, el birliğiyle atacağımız adımların habercisidir. Şehrimizin ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sanayicilerimizle güç birliği içerisinde üretmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.