Toplantıda, yeni gelişim sahalarının plan ve parselasyon çalışmaları ile Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak olan idari ve sosyal tesislerin yapım çalışmalarının hızlandırılması konuları görüşüldü. Toplantıya ayrıca Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile diğer kurul üyeleri de katıldı.

Öte yandan Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Teknik Toplantısı da Vali Dağlı yönetiminde gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu’ndaki teknik toplantıda Sungurlu OSB'ye yapılacak olan camii, idare binası ve jandarma binasının durumları değerlendirildi.