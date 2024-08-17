AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç beraberinde Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ve yönetimi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kontrol Teknisyeni Ünal Cevizci ve Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Aluç, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklama da, “Sungurlumuzda devam eden kamu yatırımları inşaatları hakkında bilgi alıp sürecin hızlandırılması konusunda istişarelerde bulunduk. Ayrıca hazineye ait tarım arazilerinin ve 2/ B arazilerinin satışlarının hızlandırılması ve aksaklıkların hızlıca giderilmesi noktasında istişarelerde bulunduk.” dedi.

Nuh Aluç, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) genişletilmesi çalışmaları hakkında teknik olarak ön görüşme yaptıklarını da bildirdi.