Ev sahibi olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin “Sungurlu'muza Hoş Geldiniz” yazılı totem tabelası yoğun ilgi görürken, yetkililer Sungurlu’nun tanıtımına yönelik benzer çalışmaların devam edeceğini söylediler.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan karayolu üzerinde yer alan Sungurlu, aynı zamanda Çorum’un Başkent Ankara’ya açılan kapısı konumunda bulunuyor.

“Hoş Geldiniz” tabelaları Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeye gelen misafirler tarafından beğeniyle karşılandı.

Editör: Haber Merkezi