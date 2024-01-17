Sungurlu Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Şaşırdık mı tabi ki hayır’ Yalan ve iftira artık kalplerine yuva yapmış! Başkanımız 14 ayda 5 sefer ayağından ameliyat oldu. Bu halde nasıl birini dövebilir” denildi.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi: “Başkanımız Belediye binası önünde evine giderken, düşme neticesinde ayağını kırmıştır. Malum gazete ise o gün yine iftira atarak önce Başkamızın büyük bir trafik kazası geçirdiğini, daha sonra da çark ederek düşme sonucu ayağını kırdığını yazmıştı. 14 ay sonra aynı gazete şimdi de personeli darp ederken ayağını kırdığını yazıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Hasan Kafaoğlu isimli kişi Başkanımız tarafından işe alınıp ekmek verilmiştir. Bu zat ise Sungurlu Belediyesi’nin 1 milyon 60 bin TL’sini zimmetine geçirmiştir. Bu yolsuzluğu fark eden Belediye Başkanımız da, bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Hemen akabinde zimmetinden dolayı derhal işten atılan şahıs ile babası Sungurlu Belediyesi’ne gelerek, Başkanımızın elini öpüp, af dilemiştir. Hatta bu şahıslar, Belediye başkanımızın bu olayı kapatması için çeşitli imkanlar sağlayacağını beyan etmiş, Başkanımız da, Belediyenin hakkını bu zamana kadar kimseye yedirmediğini, bundan sonra da yedirmeyeceğini beyan ederek bunları belediyeden kovmuştur. Daha sonrasında işlediği ağır cezayı gerektiren bu suçtan tutuklanmış olup kamu davası da halen devam etmektedir. Bu olaya iki Başkan yardımcımız, muhasebecimiz ve personellerimiz şahittir.

YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIRMIŞ!

Başkanımız Abdulkadir Şahiner, yaptıkları yüz kızartıcı suça bakmadan, utanmadan kendilerine ekmek veren insana çeşitli senaryolarla iftiraya kalkan bu şahısların kursağında Sungurlu Belediyesi’nin bir kuruşunu bırakmayacak, ayrıca haber yapan gazete ve bu iki şahıs hakkında kasten yalan bilgi yaymak, iftira suçlarından şikayetçi olunacak ve ayrıca tazminat davası açılacaktır”