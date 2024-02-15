MHP’den aday gösterilmeyen Ali Sülük, BBP’den belediye başkanlığına aday oldu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP’den istifa ettiğini ve 31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

MHP’deki 5 yıllık sürecini değerlendiren Başkan Ali Sülük, “Ben hayatımın her döneminde ülkücü olarak yaşamış, mücadelesini vermiş bir insanım. Bugün itibariyle MHP üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım” dedi.

Sülük, “Her zaman söylediğim gibi devletim beni yatılı okuttu, 18 yaşında memur yaptı. Devletimden başka kimseye eyvallahım veya minnetim olmaz.

Şunu herkes bilsin ki ben öncelikle memleketime hizmet için belediye başkanı oldum. Bütün derdim “hayatımın tamamını geçirdiğim” İskilip. Birilerinin umurunda olmayabilir. Aday gösterirken değişik hesaplar düşünebilirler. Ama benim hayatım boyunca tek derdim İskilip’e ve İskilip’in çocuklarına hizmet olmuştur.



Memleketime yaptığımız hizmetleri gören, bilen ve takdir eden, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Reisimizin ve Sayın Mustafa Destici Genel Başkanımızın partisi Büyük Birlik Partimiz ile yoluma devam etme kararı aldım” ifadesini kullandı.

ROZETİNİ GENEL BAŞKAN DESTİCİ TAKTI

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, İlçe Başkanı Hasan Kasa, Uğurludağ İlçe Başkanı Zekeriyya Aslan ve Meclis Üyesi Murat Kiraz ile birlikte Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde düzenlenen seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısına katılan Ali Sülük’ün rozetini de Genel Başkan Mustafa Destici taktı.

İskilip’te coşkuyla karşılanan Sülük, aday tanıtım toplantısı düzenleyerek ilçe halkına seslendi.