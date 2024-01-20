MHP’nin İskilip İlçe Belediye Başkan Adayı’nı açıklamasının ardından Belediye önünde toplanan vatandaş ile biraraya gelen ve itidal çağrısı yapan İskilip Belediye Başkanı Sülük, partileri için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kalabalığa hitaben konuşan Ali Sülük, şunları söyledi: “Sizlerin burada olması benim için bin seçimden daha önemli. Bildiğiniz gibi bundan 5 yıl önce 15 yıldır partimizin seçimi alamadığı ilçemizde sizlerin de desteği ile belediye seçimlerini kazandık. O günden bu yana hem partimizi en güzel şekilde temsil ettik. Hem de imkansızlıklara rağmen çok güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum.



Partimizin başka bir arkadaşımızı aday gösterdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle partimize ve diğer partilerin başkan adaylarına başarılar dilerim. Biz de bekleme sürecindeyiz. Sizleri itidalli olmaya davet ediyorum. 25 Şubat’a kadar başkan adaylığının kesinleşmesine bir ay var. Beklemeden başka yapabileceğimiz bir şey yok.

“PARTİMİZ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

5 yıldır olduğu gibi görev süremizin dolmasına kalan 2 ayda partimizin temsilcisiyiz. Partimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sıkıntılı süreçler yaşadık. Allah’a şükürler oldun ki bu süreçlerden en ufak bir çizik almadan çıktık.

Dolayısıyla aday gösteriliriz veya gösterilmeyiz. Bu partimizin takdiridir. Şunu bilin ki bu kardeşinizin alnında bir leke olmadan 5 yılı tamamlıyoruz. Adaylık şu an için sıcak bir konu. Partimizin bir tasarrufu olur mu, olmaz mı bilemiyorum. Bundan sonraki süreçte sizinle ilgili, partimizle ilgili ne yapacağımıza hep birlikte karar vereceğiz. Geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. 5 yıldır yanımda olan belediye meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Bizim niyetimiz; partimizin bünyesinde kalarak en güzel şekilde hizmete devam etmek.

Hayatımın her döneminde dik durdum. Devletimden başka hiçbir şeye boyun eğmedim. Sizler yanımda durduğunuz sürece ne başımı eğerim, ne de uzattığım ayağımı geri çekerim. Hangi görev olursa devletimiz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Beni takip etmeye devam edin.”