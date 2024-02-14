Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım, BBP İskilip İlçe Başkanı Hasan Kasa ve BBP Uğurludağ İlçe Başkanı Zekeriyya Aslan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü geçtiğimiz günlerde makamında ziyaret etti. MHP’den İskilip Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük, bilindiği gibi 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi. Görüşmede Ali Sülük’ün BBP’den aday gösterilmesi ele alındı.

Başkan Sülük dün yaptığı açıklamada ise MHP’den istifa ettiğini duyurarak BBP İskilip Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu. Sülük konu ile ilgili yarın (15 Şubat 2024 Perşembe günü) saat 16.00’da yapacağı açıklamaya tüm ilçe halkını davet etti.

Bundan 5 yıl önce 15 yıldır alamadıkları İskilip’te AK Parti’nin karşısında yüzde 50 oy alarak MHP’den Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatarak “5 yıl boyunca partimin vizyonuna, misyonuna, teşkilatlarına en küçük halel getirmeden memleketime en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında özellikle kendi partimizin içindeki “kendini aksaçlı, partinin büyüğü gibi gören” ve mevcut Belediye Başkanını arka planda yönetmeye çalışmak isteyen kişilerle de mücadele ettim” diye konuşan Ali Sülük, iftira, tehdit, şantajlara boyun eğmeden görevini yaptığını, partisine zarar gelmesin diye bu konuları paylaşmadığını vurguladı.

Hayatının her döneminde ülkücü olarak yaşamış ve mücadele vermiş bir insan olarak bugün itibariyle MHP üyeliğini sonlandırdığını, hayatı boyunca tek derdinin İskilip olduğunu, aday gösterilmemesi ile ilgili kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını ve bundan sonraki süreçte yoluna BBP ile devam etme kararı aldığını vurgulayan Ali Sülük “Yarın saat 16.00’da tüm hemşehrilerimi sanayi kavşağına, akabinde parti binamızın ve seçim büromuzun açılışı için havuzlu çarşıya bekliyorum. Memlekete hizmet için BBP İlçe Teşkilatımız ile birlikte çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru yoldan ayırmasın” dedi.

Editör: Haber Merkezi