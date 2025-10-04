Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta yarın 1.hafta heyecanı yaşanacak. Bu sezon Çorum’u Kadınlar 2.Lig’inde 3 takım temsil ediyor. Arenaspor rakibi çekildiği için ilk haftayı 3-0 hükmen galip kapatırken, Osmancık Belediyespor sahasında Bordo-Mavi 61 takımını konuk edecek. Çorum Voleybol ise Rize’de Endüstri Meslek Lisesi’ne konuk olacak.

Osmancık Belediyespor ile Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi61 arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 15.00’de, Rize Endüstri Meslek Lisesi ile Çorum Voleybol arasında Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma ise saat 13.00’de başlayacak.