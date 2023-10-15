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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligh 14.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor Çorum'da karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Osmancık'ın sultanları seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Osmancık temsilcisi bu seti 26-24 kaybetmesine rağmen üçüncü ve dördüncü sette oyun üstünlüğünü eline geçirerek önce 25-20 sonra da 25-16 setleri kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılmasını başardı.

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Hasan Olgun.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, Yaren Aslan, Yasemin, Yaren Aksu, Nilüfer, Müfide, Beyzanur, Sıla, Nazife, Seza, Sevgi, Nermin, Elfin.

52 ÇAMLIKSPOR: Irmak, Berrak, Aslı, İrem Sena, Dila, Gülse, Azra, Asel, Nehir, Yelda.

SETLER: 25-21, 24-26, 25-20, 25-16.