Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi Bordo Mavi 61 takımının konuğu oldu. Yomra Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum'un sultanları ilk seti 25-13 kaybetti. İkinci sette oyuna ortak olan Çorum temsilcisi seti zor da olsa 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar rakibine kaptıran Osmancık Belediyespor üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-18 kaybederek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum'un sultanları 3 puanda kalırken, ev sahibi Bordo-Mavi 61 takımı ise ilk 3 puanını almayı başardı.

Editör: RIFAT KARA