Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14. Grup 13.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Ordu temsilcisi Ünyegücü FK Çorum’da karşı karşıya gelecek. Lig’de oynadığı 10 karşılaşmanın tamamını kaybeden ve set dahi alamayan Çorum’un sultanları yarın siftah yapmak istiyor. Kırmızı-Siyahlılar Ordu temsilcisini yenerek ilk puanını almanın hesabını yapıyor. Puansız Çorum Voleybol ile 28 puanlı Ünyegücü FK arasında Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi’nde oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)

