Birliğin, beraberliğin, sevginin, dayanışmanın, bereketin ve zalimlere karşı dik duruşun simgesi olan Aşure, Sultan Ana Cemevinde canları bir araya getirdi. Aşure etkinliğine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İL Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, siyasi parti temsilcileri, bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen aşure programında bir konuşma yapan Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Kümbet, “Birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü duyguları ile burada bulunuyoruz. Bizler kardeşiz. Bu kapı sizlere her zaman açık. Nice Muharrem aylarına birlikte kavuşmayı diliyorum. Aşure programımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aşure programına katılan Milletvekili Tahtasız ve Belediye Başkanı Aşgın da vatandaşlarla sohbet ederek, tutulan Muharrem oruçlarının Hak katında kabulünü diledi.

Editör: HABER MERKEZİ