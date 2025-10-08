Çorum’un başarılı eğitim kurumlarından Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’ndan, İsrail ablukası altında olan ve özellikle Gazze’de son 2 yıldır soykırıma maruz kalan Filistin halkına destek mesajı geldi.

Okul bahçesinde, Filistin halkına destek olmak ve öğrencilerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla anlamlı bir “Filistin Farkındalık Etkinliği” gerçekleştirdi. Türk ve Filistin bayraklarının dalgalandığı etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde, kendi bedenleri ile “Özgür Filistin” yazısını oluşturarak dünyaya güçlü bir dayanışma mesajı verirken, barış ve kardeşlik çağrısında bulundular.

Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu’nun bu anlamlı etkinliği, hem öğretmenler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı. Okul yönetimi, çocuklara empati, insan hakları ve özgürlük bilinci kazandırmayı amaçladıkları benzeri sosyal sorumluluk içeren etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.