Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi ve aynı zamanda Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balaban ile her iki kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yalçın Kılıç, Hıdır Balaban ve beraberindekiler, yeniden güven tazeleyerek göreve seçilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ziyaret sırasında esnaf ve sanatkarların sorunları ve taleplerle ilişkin bilgi alarak, partinin çözüm önerilerini anlattı.

Solmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı esnaf temsilcilerine ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ