Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Ortaköy Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, ilimizin iki Hitit başkentini bağrında taşıyan çok şanslı bir kent olduğunu söyledi.

Kazı Başkanlığı’nı yaptığı Şapinuva’da bulunan keten parçasının ekonomiye kazandırılarak dünyaya tanıtılması noktasında hazırlanan projenin tanıtımında bir konuşma yapan Prof. Dr. Süel, dönemin Kazı Başkanı merhum eşi Prof. Dr. Mustafa Süel tarafından tesadüfen bulunan bu keten parçasının kendi döneminde 28 yıl sonra bir iş fikrine ilham olmasının mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Prof. Dr. Aygül Süel konuşmasında kumaşla ilgili yapılan çalışmaları da anlattı.

Bundan 3 bin 500 yıl önce kül halinde olan bir tekstil parçasının İŞKAD, Belediye ve Hitit Üniversitesi elinde yeniden hayat bulduğunu vurgulayarak Hititlerde keten kullanımının yaygın olduğunun tabletlerden de anlaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Süel; “Çorum her yönüyle özel bir kent. Hitit uygarlığının iki başkentini bağrında taşıyan bir kentimiz. Hitit uygarlığını Anadolu’dan başka yerde görmüyoruz. Bunun için Hitit’e sahip çıkmalıyız. Şapinuva’da Boğazkale Hattuşa gibi Hititler’e başkentlik yapmış bir kentimiz. 1990 yılında kazılara başlanan kentte ortaya çıkan tabletlerle burasının isminin Şapinuva olduğu ortaya konmuştur. Ortaköy Şapinuva 9 kilometrekarelik büyük bir şehir.

Şapinuva kral ve kraliçenin yaşadığı, ekonomik yönden çok önemli bir Hitit kenti. Burada 1.5 tonluk olanlar dahil sıvı ve katı gıdaların saklandığı 70’i aşkın küpler var. Bir depolama sistemi kurulmuş ve dışarısı da Hitit yolundan geçenler için bir showroom olarak dizyn edilmiş. Bu kentin zenginliğini de ortaya koyuyor. Buradaki B binasında bulunan bir küpün kırılması sonrası Mustafa Süel hocamız tarafından bulunan yanmış bir parça yolumuzu aydınlattı. Bu tekstil parçası ODTÜ ve Ankara Üniversitesi gibi yerlerde analizlerini yaptırdık. İncelenince bulunan malzemenin keten olduğu ortaya çıktı. Hititoloji kongresinde bunun keten olduğu ispatlandı” şeklinde konuştu.

Programda daha sonra “Hitit keteni” kumaşından tasarlanan kıyafetlerin üzerindeki Hitit figürleri ile ilgili Prof. Dr. Aygül Süel katılımcıları bilgilendirdi.

Editör: HABER MERKEZİ