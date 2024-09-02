Çorum’un genel asayiş durumu ve güvenlik önlemlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda konuşan Vali Dağlı, suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Dağlı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile bazı yetkililer katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR