Turizm Komisyonu Başkanı Cemal Büzkaya, yaptığı açıklamada Çorum’un zengin tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu kaydederek, “Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’dan başlayarak birçok medeniyetin izlerini taşıyan şehrimiz, turizm açısından büyük bir hazine sunmaktadır. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için Çorum’un tanıtımının güçlü bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda turizm fuarlarına katılım, Çorum’un turizm sektörünü canlandırmak ve ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için stratejik bir araçtır” dedi.

Büzkaya, 2023’de Çorum Müzesi’ni 26.491’i yerli, 363’ü yabancı olmak üzere 26.854, Alacahöyük ören yeri ve müzesini 32.928’i yerli, 809’u yabancı olmak üzere 33.737, Boğazköy Müzesi ve Hattuşa ören yerini 49.251’i yerli 7.582’si yabancı olmak üzere 56.833 olmak üzere toplam 117.424 turistin ziyaret ettiğini bildirdi.

Büzkaya, 2024 yılının ilk 7 ayında ise Çorum Müzesi’ni 16.698, Alacahöyük’ü 22.567, Hattuşa’yı ise 43.996 olmak üzere toplam 83.261 turistin ziyaret ettiği bilgisini İl Genel Meclisi üyeleriyle paylaştı.

Çorum’daki konaklama tesislerinden 2023 yılında 174 bin 14 yerli, 8.944’ü yapancı olmak üzere toplam 182 bin 958 kişinin kaldığını hatırlatan Turizm Komisyonu Başkanı Büzkaya, 2024 yılının ilk 7 ayında ise bu rakamın 104 bin 511 olduğunu bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ