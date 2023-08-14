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Hükümetin yanlış ekonomik politikalarının faturasının vatandaşlara çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Coşgunsu, “Elbette ki akaryakıta gelen zamların sorumlusu Çorum Belediyesi değildir. Ancak bu oranda bir artış zor ve kısıtlı geçinen dar gelirli vatandaşlarımıza çok ciddi külfet oluşturmaktadır. Bu zamlar kabul edilebilir değildir” dedi.

Çorum Belediyesi’nin pandemi döneminde çok zor koşullar altında faaliyet gösteren ULAŞ A.Ş.’ye gereken yardım ve desteği sağladığını belirten Barış Coşgunsu, “Ancak şirkete sunulan imkanlar halkımıza verilmemektedir. En ufak bir akaryakıt artışında zam yapılarak vatandaşların üzerine yük bindirilmektedir” diye konuştu.

Belediyenin kar eden bir kuruluş olmaması gerektiğini vurgulayan Coşgunsu, “Çorum Belediyesi ulaşımda zarar ediyorsa bunu başka yerlerden tolore etmesi daha doğru olur. Belediye, zam konusunda diğer şehirlerin belediyelerini örnek almamalı, Tunceli Belediyesi’ni örnek almalıdır. Tunceli’de su ve toplu ulaşım halka hizmet olarak yapılmaktadır. Hatta Tuncelili vatandaşlar, suya ve toplu ulaşıma zam yapılmasını dahi talep etmektedir. Tunceli Belediyesi bunu başarıyorsa neden bizim belediyeler bunları başaramıyor. Çorum Belediyesi kaynak arıyorsa yüzünü güneşe dönmelidir. GES yatırımlarını artırarak belediyeye çok ciddi gelirler sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Gönül belediyeciliği yaptıklarını söyleyenlerin bu zamlarla vatandaşların gönlüne nasıl gireceğini merak ettiğini dile getiren Coşgunsu, “Bu gönül belediyeciliği değil, zulüm belediyeciliğidir. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlarımız bunun hesabını sandıkta mutlaka sormalıdır” ifadelerine yer verdi.