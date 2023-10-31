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Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplantıda, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için Çorum’da iç sularda, karaya çıkış yerlerinde, balık halleri ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında, yol güzergahlarında yapılan kontrol ve denetimler sırasında yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca Çorum’daki su ürünleri üretimi ve avcılıkla ilgili sektörün durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, su ürünleri sektörünün geliştirilmesi noktasında, kaçak avlanmaya ve satışına kesinlikle izin verilmeyeceğini, kontrol ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılacağını belirten Vali Dağlı, su ürünleri kontrol ve denetimleri ile ilgili kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılarak, sorunların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağını kaydetti.