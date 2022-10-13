Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi’nden başlayıp, Kızılırmak Mahallesi'nden geçerek Kızılırmak Nehri'ne ulaşan sulama kanalının Cumhuriyet ve Yazı Mahallesi bölümünde balık ölümleri yaşanmaya başladı. Balık ölümlerinin meydana geldiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar, kanaldaki su seviyesinin düşmesiyle balıkların kıyıya vurduğunu söyledi. Endişelendiklerini söyleyen vatandaşlar, kanaldaki yosun ve balçıkların temizlenmesini istedi.

Öte yandan, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kanaldan numune alındığı ve balık ölümlerinin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.