Toplantının ilki Anitta Otel’de yapıldı. Çorum’da 19 kişinin katılımıyla yapılan toplantıya Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kesici katıldı.
Etkinliğe STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş ve Politika Geliştirme Uzmanı Necmettin Yemiş katıldı. Toplantıda Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin (STÖ) kendilerini güçlendirmesi gereken alanlar ve örgütlerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller tartışıldı.

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Konu hakkında açıklama yapan Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak, ”Daha önceden birlikte çalışma şansına sahip olduğumuz Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin (STGM) ekibini Çorum’da görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir çok konuda sivil toplum örgütlerine ışık oluyorlar. Derneğimizin güçlenmesi için önemli katkılar yapmışlardır. Tüm Türkiye’den derneklerin katıldığı büyük bir organizasyon olan ”Sivil Sesler” etkinliğine Çorum’dan katılan 2 dernekten biriyiz. İlişkilerimizin artarak sürmesini ve STGM Derneği’nin bize desteğinin devam etmesini diliyoruz” dedi.

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Editör: Haber Merkezi