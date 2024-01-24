Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam müjdesi verdi. Işıkhan, daha önce yüzde 42.60 oranında açıklanan zam oranının yüzde 49.25'e yükseltildiğini duyurdu. Böylece memur ve memur emeklileri ile SSK ile Bağkur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranı eşitlenmiş oldu. Peki yeni zamlar kök maaş üzerinden mi uygulanacak? Yeni zam oranı ile birlikte maaşlar tek tek hesaplandı.

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bakan Işıkhan tüm emeklilerin zammının yüzde 49.25’e tamamlandığına ilişkin bir duyuruda bulundu. Burada memur emeklileri toplu sözleşme farkı ile beraber 49.25’lik bir artış almıştı. Ama SSK ve Bağkur emeklileri 5 puanlık fark almıştı. Yani enflasyon farkı üzerine yüzde 5 puan fark alacaklardı. Bu yüzde 42.6’ya tekabül etmişti. Bu emekliler tarafından çok memnuniyetle karşılanmamıştı. Yine de devletimizin vermiş olduğu bir söz vardı. O da emeklilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek.

Şu anda yaklaşık 12 puanlık refah payı artışı ile beraber yüzde 49.25’lik zam yapılmış oldu. Ben yeni zammı yerinde buldum. Emeklilerimizin bir nebze de olsa enflasyon karşısında mağduriyetini giderecektir.

Yeni dönemde zaten memur emeklisinden daha fazla bir artış alacaktı SSK ile Bağkur emeklileri. ‘Yeterli mi?’ değil, gönül ister ki daha fazla artış yapılsın. Şu andaki aşamada yaklaşık 12 puanlık fazla bir artışla yüzde 49.25’e tamamlandı.

ÖDEMELER BU AYA YETİŞİR Mİ?

Memur emeklilerine zam farkı ayın 26’sı itibarıyla yatırılmaya başlanacak. SSK ile Bağkur emeklilerinin yüzde 37.57’lik bir hakkı vardı. Aradaki yaklaşık 12 puanlık refah payı kanuni düzenleme sonrasında yapılması gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLARAK KALACAK MI?

En düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 10 bin TL düzeyinde kalacak. Kişinin maaşı yapılan zam ile birlikte 10 bin TL’nin altında kalıyorsa devlet buun 10 bin TL’ye tamamlıyor.

YENİ ZAMLAR KÖK MAAŞ ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAK?

Yeni zamlar kök maaş üzerinden hesaplanacak. Eski zamma göre yüzde 42.6’lık artış yapıldığı zaman 7 bin 103 TL maaş alan kişi zaten 10 bin TL maaş alıyordu. Yani kişinin 7 bin 103 TL’nin üzerindeyse kök maaşı oransal zammı daha fazla alıyordu. Şu anda yüzde 49.25’lik artışla beraber 10 bin TL’nin üzerinde kalan emekli sayısı arttı. Eğer önümüzdeki dönemde kök maaşlar en düşük emekli maaşına sabitlenirse enflasyonla mücadele kapsamında olumlu olacaktır.”

İŞTE YENİ ORANA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR

Öte yandan kök maaşı 10 bin TL seviyesinde olan bir emeklinin yeni maaşı yüzde 49.25 oranında artışla 14.925 TL olacak. Kök maaşı 12 bin 500 TL olan bir emeklinin maaşı yeni dönemde 18.656,25 TL olacak. Maaşı 15 bin TL olan bir emeklinin yeni zamlı maaşı 22.387,5 TL olacak. 20 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin yeni zamlı maaşı ise 29.850 TL seviyesine çıkacak.