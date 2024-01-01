Başkan Gür, bu konuyla ilgili olarak hükümetin acilen esnaf ve sanatkarları rahatlatacak çözümler üretmesini beklediklerini kaydetti.

2023 yılının giderek zorlaşan hayat şartlarından dolayı esnaflar açısından kayıp bir yıl olduğunu, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur primlerini zorlukla ödemeye çalıştıklarını vurgulayan Recep Gür, hatta bir çok esnafın da primlerini yatıramadığını belirtti.

Devletin acilen Bağ-Kur primlerini esnaf ve sanatkarların zorlanmadan ödeyecekleri, makul bir seviyeye çekmesi gerektiğini dile getiren Gür, “Ülkemiz ne zaman bir felaketle karşı karşıya kalsa ilk yardıma koşan esnaf ve sanatkarlarımız oluyor. Devletimiz de esnaf ve sanatkarlarımızı hem kira artışlarında hem de sosyal güvenlik primi ödemelerinde koruyup gözetmelidir” dedi.