Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Nesilden Nesile Projesi" kapsamında denetim ve takibi yapılan yükümlüler ile Çorum sporuna büyük katkılar sunan, profesyonel ve milli sporcular Çorum Turgut Özal Konferans salonunda bir araya geldi. Etkinlik, Çorum Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Uzmanı İsmet Alagöz, Milli Sporcu ve Judo Antrenörü Hakan Taştan, Milli Sporcu ve Judo Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Üstündağ, Profesyonel Futbolcu ve Futbol Antrenörü Remzi Karahan, Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç, Denetimli Serbestlik Personeli ve 130 yükümlünün katılımı ile gerçekleşmiştir.

Kendi branşlarında ilimizi ve ülkemizi gururla temsil eden, ulusal ve uluslar arası büyük başarılar elde elden katılımcılarımız, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerle buluşarak, sporun insan hayatındaki önemini, kendi hayatlarında yaşadıkları zorlukları, yaşadıkları zorluklarla mücadele ederek elde ettikleri başarıları ve spor yapmanın önemini yükümlülerle paylaştı. Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ve Sporcularımızla düzenlenen bu etkinlikte toplumla bütünleşmeleri için katkı sağlama, olumlu sosyal davranış geliştirmeleri için örnek rol-model oluşturmak, kendilerinin veya aile bireylerinin ilgi alanını güçlendirerek kişisel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlandı. Yükümlüler tarafından sorulan soruların cevaplanmasının ardından profesyonel ve milli sporcularla denetimli serbestlik sürecine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek programa son verildi.

Editör: HABER MERKEZİ