CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel tarafından açılan davanın hayra yönelik hiçbir tarafının bulunmadığını belirten İsmail Yağbat; “CHP cephesinde değişen bir şey yok. Milletin hayrına olan ne varsa ona karşılar. Bunlar ülke genelinde yapılan yatırımlara karşı çıkanların Çorum uzantıları. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız tüm engellemelerine rağmen 21 yılda ülkemize çağ atlatmışsa biz de Çorum halkının faydasına olan işleri yapacağız. Hem de CHP’ye rağmen.” dedi.

Eski stadyum yeriyle ilgili daha önce konut yoğunluklu bir plan hazırlandığını ancak kendileri döneminde yeşil alan ve gençlerin kullanım alanlarının çoğaltıldığını söyleyen İsmail Yağbat, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Spor Temalı Millet Bahçesi ile gençlerimize daha fazla alan açıyoruz. Gençlik merkezi inşa ediyoruz. Konut yoğunluklu bir plandan yeşilin, sosyal alanların yoğunluklu olduğu bir planı kabul ederek şehrin ve Çorum halkının istifadesine sunduk.” dedi.

Bu bölgede birilerine rant sağlanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını anlatan Başkan Yardımcısı Yağbat, “Bu bölgenin tamamı Belediye mülkü. Dolayısıyla bu arsanın tamamı Çorum halkına ait. Kime rant sağlanmış açıklasınlar da biz de bilelim. Hizmetleri engellemek, yapılan güzellikleri görmezden gelmek, Çorum halkının faydalanacağı projelere kara çalmak kime fayda sağlar? Biz de bu durumu Çorum kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

Eski stadyum yerine millet bahçesi yapılması nedeniyle şehrin 3 farklı bölgesine nizami sentetik çim saha yaptıklarını, Atatürk Spor Salonu’nun da yine spor camiasının hizmetinde olacağına dikkat çeken Yağbat, “Özellikle genç kardeşlerimizin spor yapmalarına imkan sağlayan yeni ve modern tesisler inşa ettik, hizmete sunduk. Daha hijyenik şartların bulunduğu bu tesislere ulaşım ve araç parkı imkanı da daha iyi durumda. Hal böyle iken her şartta yapılanları kötüleme zihniyeti CHP’den hiç gitmeyecek sanırım. Birileri Çorum’un hizmet almasını engellemeye çalışsa da Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın önderliğinde Çorum için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

(Haber Merkezi)